МАРТ установил перечень алкогольных напитков для свободного импорта в 2022 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень алкогольных напитков на будущий год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства. Это следует из постановления МАРТ от 27 декабря 2021 года № 82, размещенного 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале.
В список попали 22 наименования французского шампанского (включая Moet & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H. Mumm, Perrier-Jouet, Bollinger), 52 наименования коньяков, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных свыше 10 лет (Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camus, Erebuni, Armenia, Legenda Moldovei и др.), 85 наименований виски (Grant's, Aberlour, Ballantine's, Jameson, Jim Beam и др.), 26 наименований рома (Bacardi, Havana Club, Varadero, Angostura и др.), три наименования джина. Вместе с тем в перечне указаны и виноградные вина с минимальной стоимостью, установленной производителем, – 10 евро за сосуд емкостью 0,75 л на условиях FCA.
Постановление вступает в силу c 1 января будущего года.
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