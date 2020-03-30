МАРТ: у автоперевозчиков будет несколько вариантов заключения договора с пассажирским терминалом

Фото:

БЕЛТА

Со вступлением постановления в силу у перевозчиков будут несколько вариантов заключения договора с пассажирским терминалом: только по предоставлению места для посадки-высадки пассажиров, только на реализацию билетов, багажных квитанций или на оказание обеих услуг. В первом случае с перевозчика будет взиматься плата в размере не более 3 рублей (без НДС) за заезд, во втором — не более 12% от стоимости каждого реализованного билета с НДС. При одновременном оказании терминалом обеих услуг без количественных ограничений по реализации билетов перевозчику необходимо будет заплатить не более 15% от стоимости каждого реализованного билета с НДС., — подчеркнули в МАРТ.В ведомстве рассказали и о причинах принятия постановления № 21. В декабре минувшего года вступило в силу постановление МАРТ от 6 декабря 2019 года № 94, согласно которому были установлены предельные максимальные тарифы на услуги транспортных терминалов, оказываемые автоперевозчикам (при междугородных перевозках пассажиров в регулярном сообщении). Подходы, предлагаемые МАРТ, одобрили все заинтересованные: облисполкомы и Минский горисполком, автомобильные перевозчики и их ассоциации. Однако после принятия этого постановления возник ряд вопросов по его применению.Ранее отдельные автоперевозчики, имея договор на оказание пассажирским терминалом услуги по реализации билетов, по факту давали терминалу 1—2 билета на реализацию, одновременно пользуясь услугой по предоставлению платформы. Таким образом, услуги оказывались автоперевозчику за незначительную плату, не покрывающую расходы терминала. Постановлением МАРТ № 94 эти услуги были разделены и определены соответствующие максимальные тарифы, выше которых плату пассажирские терминалы за оказание этих услуг установить не могли.Практика применения сложилась таким образом, что автоперевозчикам, выполняющим междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, необходимо было оплачивать оказание двух услуг. Однако владельцы терминалов при установлении тарифов за услугу по предоставлению места для остановки автобуса для посадки-высадки пассажиров не учитывали загрузку транспортного средства и стоимость проезда, что могло привести к ухудшению финансового состояния части перевозчиков.Для урегулирования сложившейся проблемной ситуации на рынке пассажирских перевозок, а также выработки взаимоприемлемых решений для всех участников перевозочного процесса на площадке МАРТ были проведены рабочие встречи с заинтересованными. В результате было принято решение дать перевозчикам право выбора при заключении договора с пассажирским терминалом.