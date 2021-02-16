МАРТ: цены на соцзначимые товары в январе в среднем выросли на 1,3 процента

В МАРТ отметили, что индекс потребительских цен на соцзначимые товары (ИПЦ СЗТ) – один параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный Правительством в 2021 году. Он рассчитывается Белстатом по 72 товарам повседневного спроса. В список включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты. В 2021 году перед регулятором стоит задача удержать прирост этого показателя в пределах 4,9 процента.пояснили аналитики МАРТ.Так, наибольший вклад в ИПЦ СЗТ оказало повышение цен на лекарственные препараты на 4,6 процента. Их доля в годовом показателе – 1,6 процента. А также – подорожание маргарина и рыбных консервов. На рост цен повлияло удорожание импортируемых товаров и повышение отпускных цен белорусскими производителями из-за роста стоимости сырья и материалов в производстве. Последний фактор отразился на цене на яйца, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты. При этом в январе отмечается замедление роста цен на соцзначимые товары за счет плодовоовощной группы. Ее вклад в прирост ИПЦ СЗТ снизился с 1,2процентов в декабре 2020 года до 0,5 процента в январе 2021-го.Помимо лекарственных средств, в индекс потребительских цен на социально значимые товары весомый вклад внесли подорожавшие импортируемые рыба и рыбопродукты – в среднем на 1,8 процента. Подорожали масла и жиры – в среднем на 2 процента. Во многом за счет роста цен на растительное масло на 3,9 процента, которое также практически не производится в стране. Лежкоспособные овощи, например, картофель и свекла, за счет затрат организаций на их хранение в январе среднем подорожали на 8,3 процента. Вместе с тем на отдельную плодовоовощную продукцию, в частности на огурцы и яблоки, ввозимую в страну, отмечается снижение цен в среднем на 2,4 процента на фоне ужесточения подходов к регулированию цен импортеров соцзначимых товаров.Постоянно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 0,6 процента. А их прирост за 12 месяцев составил 7,3 процента. В январе подорожало автомобильное топливо (около 1,1 процента за месяц) и сжиженный газ в баллонах (на 1,3 процента). Кроме того, повышены цены на табачные изделия (на 5,4 процента) и водку (на 2 процента) из-за необходимости компенсации увеличения с 1 января ставок акцизов.