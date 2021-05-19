МАРТ скорректировал порядок оценки выполнения нормативов соцстандартов в области торговли и общепита

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Инструкцией определен порядок оценки выполнения нормативов минимальной обеспеченности торговой площадью по стране в целом, областям, городам областного подчинения, Минску, районам, а также в сельских населенных пунктах с учетом численности населения.Также порядок оценки установлен для нормативов минимальной обеспеченности местами в общедоступных объектах общественного питания (по стране в целом, областям, городам областного подчинения, Минску, районам и в агрогородках с учетом численности населения). К числу таких мест относятся места в кафе, ресторанах, столовых и других общедоступных объектах общепита, в том числе при учреждениях образования, производственных и других организациях, в которых выполняется обслуживание различных контингентов покупателей.Постановление вступает в силу после официального опубликования.