МАРТ разъяснил, как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2022 году

Подписан Указ от 23 декабря 2021 года № 507, которым установлены предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги для населения. Установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения осуществлено при соблюдении основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире площадью 48 кв. м с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте.Увеличение тарифов (цен) будет осуществлено в два этапа: с 1 января 2022 года – до уровня, обеспечивающего возмещение среднереспубликанских затрат, по тем жилищно-коммунальным услугам, по которым этот уровень был обеспечен в 2021 году ($3,92); с 1 июня 2022 года – на тепловую энергию, на природный и сжиженный газы, на электрическую энергию на цели отопления ($1,08).С 1 января тарифы на электроснабжение вырастут на 10,9%, газоснабжение – на 11,9%, водоснабжение – на 14,2%, водоотведение (канализация) – на 15,2%, капитальный ремонт – на 8,8%, техническое обслуживание – на 12,9%, техническое обслуживание лифта – на 9,9%, управление общим имуществом – на 7,3%, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 13,5%. С 1 июня тарифы на теплоснабжение вырастут на 8,8%.Кроме того, в целях упрощения администрирования расчетов с населением (как для потребителей, так и для газоснабжающих организаций) с 1 июня 2022 года будет установлена единая цена на природный газ (без ее дифференциации в отопительный и летний периоды), используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.Средняя цена на природный газ составит 0,1977 рубля за 1 куб. м. При этом в летний период (начиная с 1 июня 2022 года) произойдет снижение цены на природный газ на 34,4 копейки за 1 куб. м (с 0,5417 рубля до 0,1977 рубля), а в отопительный период – увеличение на 4,83 копейки за 1 куб. м (с 0,1494 рубля до 0,1977 рубля).