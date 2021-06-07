МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило госрегулирование цен на социально значимые товары. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе ведомства.
В МАРТ пояснили:
– На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Беларуси. По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 года в годовом выражении ускорился до 37,5 процента (28,7 процента было в апреле). В том числе прирост цен на мясо составил 8,3 процента, молоко – 25,9 процента, зерновые культуры – 34,5 процента, масло растительное – 120,9 процента. По данным Всемирного банка, в мае 2021 года цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4 процента, чай – до 75,5 процента, пальмовое масло – в 2 раза.
В связи с этим МАРТ 1 июня этого года принял постановление № 40 «О регулировании цен на социально значимые товары». Документ, в частности, предусматривает сближение перечней товаров, цены на которые регулируются в соответствии с постановлением Совмина от 23 февраля 2021 года № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».
– Вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, живую рыбу, рыбу мороженую – филе и разделанную, маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую. Кроме того, меняются подходы к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки – с учетом оптовой надбавки – не выше 25 процентов на сыр, пшеничную муку, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, пшенную крупу, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи – свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры, а также яблоки, – озвучили некоторые нюансы в МАРТ.
К тому же уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.
Постановление № 40 вступит в силу после официального опубликования, уточнили в министерстве.
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МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.