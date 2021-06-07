МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары

В МАРТ пояснили:В связи с этим МАРТ 1 июня этого года принял постановление № 40 «О регулировании цен на социально значимые товары». Документ, в частности, предусматривает сближение перечней товаров, цены на которые регулируются в соответствии с постановлением Совмина от 23 февраля 2021 года № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».озвучили некоторые нюансы в МАРТ.К тому же уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.Постановление № 40 вступит в силу после официального опубликования, уточнили в министерстве.