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МАРТ рассчитывает до конца года сохранить госрегулирование цен на социально значимые товары

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович рассказал журналистам, как министерство планирует дальше действовать в вопросе госрегулирования цен на социально значимые товары, пишет БЕЛТА.



Глава ведомства напомнил, что в июле регулирование было продлено еще на 90 дней. "Пока мы намерены продлить регулирование. До конца года такие меры останутся. Это дает свой результат. Если в целом на рынке свободных цен, где есть нерегулируемые позиции, темп роста составил 3,7%, то по регулируемым позициям  – 2,4%. В этом году благодаря этим мерам мы достигли рекордно низких цен на социально значимые товары", – подчеркнул министр.

Вместе с тем Владимир Колтович отметил, что само регулирование имеет результат только при условии его краткосрочного применения – сроком не более года. "Все, что за рамками года, мы видим, что это приводит к перекосам, страдают и производители, и торговля. Поэтому по истечении года очень внимательно будем относиться к дальнейшему регулированию в каких-то объемах", – сказал он.

"Тем не менее социально значимые товары – это предмет внимания номер один. Если будут неблагоприятные условия, то регулирование мы оставим и в следующем году", – заверил министр.


Владимир Колтович напомнил, что прогноз инфляции в текущем году составляет 5%. "Есть основания говорить о том, что этот прогноз будет выполнен. На сегодняшний день мы отстаем от прогноза на 0,1%. То есть инфляция немного выше, чем мы прогнозировали по итогам шести месяцев", – отметил он. Основная причина такой ситуации в том, что весной на фоне пандемии произошло сокращение рынков, увеличился спрос, порой до ажиотажа, на некоторые продукты питания. Тем не менее принятые меры по регулированию цен на социально значимые товары дали результат и позволили сдержать инфляцию.

"Всего мы на данный момент регулируем 20 товарных групп. Это 50% от товарооборота продуктов питания – достаточно большой удельный вес, который подлежит регулированию. Это дало свой результат", – отметил министр.

Он добавил, что фактически в Беларуси до конца третьего квартала года была объявлена кампания "Стоп цены". Ряду предприятий, включая естественные монополии, адресована просьба не увеличивать цены. "По четвертому кварталу, если мы войдем в тренд и будем видеть, что есть возможность, то мы сможем рассматривать на отдельные позиции повышение тарифов", – сказал руководитель ведомства.

Как сообщалось, постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 июля 2020 года № 48 продлено действие постановления МАРТ о регулировании цен на социально значимые товары от 15 апреля 2020 года № 30. Действие постановления продлено с 90 до 180 дней.

В этот список входят рыба, сливочное, подсолнечное и рапсовое масло, пшеничная мука, пищевая соль, рис белый шлифованный, крупы манная и пшенная, овсяные хлопья, макароны, хлеб, говядина, свинина, мясо кур и цыплят бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, детское питание, свежие картофель, свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, яблоки, а также чай черный байховый.

Мера направлена прежде всего на предупреждение завышения цен и обеспечение доступности для населения жизненно важных продуктов.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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