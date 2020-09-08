МАРТ: производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией

, – сказал Михаил Жигало.Реализация свежей плодоовощной продукции осуществляется по четырем основным каналам. Это объекты розничной торговли, сельскохозяйственные и смешанные рынки, ярмарки и специально отведенные площадки, стабилизационные фонды., – отметил начальник управления.По его словам, еще в начале августа был утвержден план мероприятий по обеспечению населения свежей плодоовощной продукцией урожая 2020 года. Он предусматривает обеспечение первоочередных поставок выращенной продукции на внутренний рынок, организацию сельскохозяйственных ярмарок, расширение мест продажи, создание рабочих групп по мониторингу готовности овощехранилищ к закладке продукции, проведение контрольно-аналитических мероприятий в розничных торговых объектах., – добавил Михаил Жигало.В прошлом году была создана межведомственная рабочая группа по контролю за насыщением рынка продовольственными товарами, в том числе сезонного производства. В сентябре-октябре ее деятельность будет сконцентрирована на вопросах обеспечения плодоовощной продукцией.