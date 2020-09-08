МАРТ: производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией

Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, пишет БЕЛТА.
"Хочу отметить, что производство овощей позволяет в полном объеме обеспечить потребительский рынок отечественной продукцией. По нашим расчетным данным, годовая потребность в овощах для продажи населению через все каналы реализации составляет менее 50% от объема производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах", – сказал Михаил Жигало.
Реализация свежей плодоовощной продукции осуществляется по четырем основным каналам. Это объекты розничной торговли, сельскохозяйственные и смешанные рынки, ярмарки и специально отведенные площадки, стабилизационные фонды. "На текущий межсезонный период планируется заложить в стабфонды 26,9 тыс. т картофеля, 35,7 тыс. овощей и 8 тыс. т яблок. Это предварительные объемы, они могут быть точечно скорректированы", – отметил начальник управления.
По его словам, еще в начале августа был утвержден план мероприятий по обеспечению населения свежей плодоовощной продукцией урожая 2020 года. Он предусматривает обеспечение первоочередных поставок выращенной продукции на внутренний рынок, организацию сельскохозяйственных ярмарок, расширение мест продажи, создание рабочих групп по мониторингу готовности овощехранилищ к закладке продукции, проведение контрольно-аналитических мероприятий в розничных торговых объектах. "Полагаем, что выполнение данного плана будет способствовать активизации продажи на потребительском рынке качественной белорусской продукции по приемлемым ценам", – добавил Михаил Жигало.
В прошлом году была создана межведомственная рабочая группа по контролю за насыщением рынка продовольственными товарами, в том числе сезонного производства. В сентябре-октябре ее деятельность будет сконцентрирована на вопросах обеспечения плодоовощной продукцией.
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МАРТ: производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией
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