МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей

– сказал он.Представитель МАРТ напомнил, что значительную часть потребителей сегодня интересуют продукты здорового питания, экологически чистые, органические продукты.– добавил Михаил Жигало.Он также обратил внимание на то, что в соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь для достижения оптимистического уровня продовольственной независимости необходимо обеспечить потребность внутреннего рынка за счет собственного производства на 80–85%.– сказал Михаил Жигало.Он также подчеркнул, что необходимо пристальное внимание уделять продвижению товаров отечественного производства, потому что «на наш взгляд, это актуальная тема, которая требует повышенного внимания с учетом текущей ситуации, в том числе санитарно-эпидемиологической».По мнению Михаила Жигало, тесное сотрудничество производителей и торговли позволит оптимизировать выпускаемый ассортимент продукции с учетом покупательского спроса.– пояснил представитель МАРТ.В качестве примера Михаил Жигало привел детское питание и соковую продукцию.Специализированная продовольственная выставка-ярмарка «Продэкспо-2020» пройдет в Минске с 10 по 13 ноября.