МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей

Наполнение торговых объектов широким ассортиментом разнообразной продовольственной продукции с широким диапазоном цен является актуальной задачей как для производителей, так и для торговли. Такое мнение высказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало в пятницу на пресс-конференции в Минске.
– Наш потребительский рынок требует постоянных инноваций как в области товарной массы, так и в области совершенствования форм продажи, – сказал он. – На данный момент в стране активно развивается ретейл, открываются торговые объекты различных типов и видов. Стоит задача выработать подходы к наполнению этих объектов широким ассортиментом разнообразной продукции для обеспечения потребностей широких слоев населения, в том числе с различным уровнем достатка.
Представитель МАРТ напомнил, что значительную часть потребителей сегодня интересуют продукты здорового питания, экологически чистые, органические продукты.
–Данная тематика есть в одной из панельных дискуссий в рамках делового форума пищевой промышленности.
– Среди населения также востребованы продукты лечебного, лечебно-профилактического назначения, – добавил Михаил Жигало.
Он также обратил внимание на то, что в соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь для достижения оптимистического уровня продовольственной независимости необходимо обеспечить потребность внутреннего рынка за счет собственного производства на 80–85%.
– На наш взгляд, данная тематика могла бы стать одним из основных лейтмотивов для обсуждения в рамках деловой программы проводимой в ноябре в Минске специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо-2020», – сказал Михаил Жигало.
Он также подчеркнул, что необходимо пристальное внимание уделять продвижению товаров отечественного производства, потому что «на наш взгляд, это актуальная тема, которая требует повышенного внимания с учетом текущей ситуации, в том числе санитарно-эпидемиологической».
По мнению Михаила Жигало, тесное сотрудничество производителей и торговли позволит оптимизировать выпускаемый ассортимент продукции с учетом покупательского спроса.
– Потому что зачастую возникает точное понимание между производителями и представителями торговых сетей в части необходимой ассортиментной матрицы, которая будет пользоваться спросом, – пояснил представитель МАРТ. – Производители зачастую выпускают слишком широкий либо, наоборот, слишком узкий ассортимент той или иной продукции.
В качестве примера Михаил Жигало привел детское питание и соковую продукцию.
– Тема на повестке дня. Мы недавно рассматривали кейс по детскому питанию и соковой продукции. Анализировали, в том числе изучали мнение торговых сетей по данной товарной группе. Большинство сетей обратило внимание на то, что ассортимент детского питания и соковой продукции отечественными производителями завышен – его необходимо оптимизировать.
Специализированная продовольственная выставка-ярмарка «Продэкспо-2020» пройдет в Минске с 10 по 13 ноября.
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МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей
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Фото: Сергей ЛОЗЮК