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МАРТ приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор»

Накануне праздников временно закрыли магазины «Светофор» из-за нарушения регламента ассортимента и сроков годности товара, сообщает БЕЛТА.


– Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети "Светофор" с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го из-за нарушений законодательства о торговле, – рассказал начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.

Министерством сейчас проводятся выборочные проверки ООО "ЛенПродуктСервис" и ООО "МосПродуктСервис", представляющих сеть "Светофор". В ходе проверки в отдельных торговых объектах, расположенных в областных центрах и Минске, были выявлены нарушения законодательства о торговле. Речь о несоблюдении ассортиментного перечня товаров, продаже несвежей продукции. 

– Юридическим лицам мы заранее сообщили о предстоящих проверках. Еще в начале второго полугодия план мероприятий был опубликован на сайте Комитета госконтроля, где с ним можно было ознакомиться. Кроме того, МАРТ уведомил субъектов о том, что проверки начнутся в ноябре. Но это не подтолкнуло их заранее устранить имеющиеся недочеты, – рассказал Кирилл Слабко. 

Магазины сети "Светофор" – дискаунтеры. Их работа специфическая. Ассортимент представляет собой товары повседневного спроса по бюджетным ценам. Основные критерии отнесения магазинов к дискаунтерам – торговая площадь и размер торговой надбавки. Постановлением МАРТ от 19 ноября 2020 года № 74 установлен отдельный ассортиментный перечень товаров для таких точек торговли. 

– Проще говоря, у дискаунтеров более простой ассортиментный перечень – минимум товарных позиций и наименований. Но даже эти требования не соблюдались, – подчеркнул представитель министерства.

МАРТ выдал предписания о приостановлении работы 10 торговых объектов сети "Светофор" на период с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го. Кирилл Слабко обратил внимание на то, что после устранения выявленных нарушений субъекты торговли, получившие такое предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ Указом от 24 апреля 2020 года № 143.

Как отметил Кирилл Слабко, ведомство и далее будет контролировать соблюдение законодательства о торговле в объектах всех форматов. Особое внимание будет обращено на наличие товаров отечественного производства, соблюдение ассортиментных перечней, ценового законодательства и защиту прав потребителей. 
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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