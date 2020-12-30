МАРТ приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор»

– рассказал начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.Министерством сейчас проводятся выборочные проверки ООО "ЛенПродуктСервис" и ООО "МосПродуктСервис", представляющих сеть "Светофор". В ходе проверки в отдельных торговых объектах, расположенных в областных центрах и Минске, были выявлены нарушения законодательства о торговле. Речь о несоблюдении ассортиментного перечня товаров, продаже несвежей продукции.– рассказал Кирилл Слабко.Магазины сети "Светофор" – дискаунтеры. Их работа специфическая. Ассортимент представляет собой товары повседневного спроса по бюджетным ценам. Основные критерии отнесения магазинов к дискаунтерам – торговая площадь и размер торговой надбавки. Постановлением МАРТ от 19 ноября 2020 года № 74 установлен отдельный ассортиментный перечень товаров для таких точек торговли.МАРТ выдал предписания о приостановлении работы 10 торговых объектов сети "Светофор" на период с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го. Кирилл Слабко обратил внимание на то, что после устранения выявленных нарушений субъекты торговли, получившие такое предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов.Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ Указом от 24 апреля 2020 года № 143.Как отметил Кирилл Слабко, ведомство и далее будет контролировать соблюдение законодательства о торговле в объектах всех форматов. Особое внимание будет обращено на наличие товаров отечественного производства, соблюдение ассортиментных перечней, ценового законодательства и защиту прав потребителей.