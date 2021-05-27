МАРТ приостановил работу магазина в Гродно

По информации министерства, при проведении выборочной проверки магазина "Родны кут №18" Гродненского областного потребительского общества, расположенного по адресу: г.Гродно, ул.Кремко, 10, были зафиксированы нарушения законодательства о торговле. Речь идет о несоблюдении ассортиментного перечня товаров, в магазине продавались 12 наименований просроченных товаров (срок годности некоторых из них истек еще в январе 2021 года), а также отсутствовала необходимая и достоверная информация о товарах.- отмечается в сообщении.