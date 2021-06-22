МАРТ приостановил работу магазина в Брагинском районе

Архивное фото

Ведомство провело выборочную проверку магазина № 61 Гомельского областного потребительского общества, который находится в деревне Микуличи Брагинского района.– пояснили в пресс-службе.Юридическое лицо заранее было проинформировано МАРТ о проведении выборочной проверки, необходимые меры реагирования приняты не были. На основании выявленных нарушений министерство выдало предписание о приостановлении работы магазина с 22 по 25 июня.Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ Указом от 24 апреля 2020 года №143.