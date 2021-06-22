Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу торгового объекта в Брагинском районе Гомельской области, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.
Архивное фото
Ведомство провело выборочную проверку магазина № 61 Гомельского областного потребительского общества, который находится в деревне Микуличи Брагинского района.
–МАРТ выявил нарушения законодательства о торговле. К реализации было допущено более 30 наименований просроченных товаров (срок годности некоторых из них закончился еще в 2020 году). На более чем 10 товарах не было маркировки с указанием полной и достоверной информации, – пояснили в пресс-службе.
Юридическое лицо заранее было проинформировано МАРТ о проведении выборочной проверки, необходимые меры реагирования приняты не были. На основании выявленных нарушений министерство выдало предписание о приостановлении работы магазина с 22 по 25 июня.
Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ Указом от 24 апреля 2020 года №143.
Опубликовано:
739
МАРТ приостановил работу магазина в Брагинском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter