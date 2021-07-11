МАРТ приглашает белорусов поучаствовать в антимонопольном расследовании

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приглашает граждан поучаствовать в антимонопольном расследовании.



В пресс-службе ведомства пояснили:



– МАРТ по заявлению СООО «ЛяймПроект» проводится антимонопольное расследование о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «ДойлидФарб». В рамках антимонопольного расследования проводится изучение мнения потребителей.



Участие в онлайн-опросе по поводу сходства упаковок обойного клея можно принять, перейдя по ссылке на сайте министерства. В частности, гражданам предлагается ответить, известны ли им указанные производители клея, их упаковка и как давно, с каким производителем ассоциируется каждая из пачек, схожи ли они внешне, а также размещение слов и изобразительных элементов на них. Важно также мнение о том, по какому принципу покупатели выбирают обойный клей, можно ли подумать, глядя на упаковки, что у них один производитель, сходны ли пачки внешне до степени смешения.



Отметим, МАРТ уже не в первый раз приглашает граждан поучаствовать в антимонопольных расследованиях. Их видение помогает расставить акценты в спорных вопросах.