МАРТ предлагает расширить перечень случаев проведения закупок из одного источника

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает расширить перечень случаев проведения закупок из одного источника. Это предусмотрено проектом постановления Правительства «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 2019 г. № 395». Документ вынесен на общественное обсуждение. Продлится оно до 1 августа.

– Цель подготовки проекта постановления – поддержка заказчиков в сложившейся экономической обстановке, а также поддержка поставщиков, предлагающих белорусские товары и товары, произведенные в странах Евразийского экономического союза. Кроме того, многие предложения МАРТ относительно поддержки отечественных производителей при осуществлении государственных закупок, которые нашли свое отражение в проекте постановления, согласованы Правительством страны, – отметили в министерстве.

Так, проектом постановления предлагается расширить перечень случаев проведения госзакупок с применением процедуры закупки из одного источника следующим основанием. Речь идет о приобретении товаров у их производителей в случае, если цены на такие товары регулируются путем установления фиксированных или предельных цен, предельных надбавок (скидок, наценок), предельных нормативов рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену, декларирования цен. Учитывая, что пункт 21 Указа № 143 «О поддержке экономики» действует до особого решения Президента Республики Беларусь, этот дополнительный случай проведения процедуры закупки из одного источника носит временный характер. Напомним, в названном пункте указа говорится о том, что Совмин наделен правом утверждать перечень товаров, работ, услуг, цены на которые регулируются. А также определять госорганы, отвечающие за это регулирование, и порядок формирования цен и тарифов, принимать меры в области ценообразования, необходимые для стабилизации ценовой ситуации. Совмин также вправе определить специальный порядок осуществления госзакупок.