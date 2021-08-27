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  2. МАРТ предлагает обсудить порядок проведения закупок за счет собственных средств

МАРТ предлагает обсудить порядок проведения закупок за счет собственных средств

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым вносятся изменения в постановление от 15 марта 2012 года № 229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств". Такая информация опубликована на национальном правовом интернет-портале.


Проект направлен на совершенствование регулирования отношений в части закупок товаров (работ, услуг), развитие конкуренции и предотвращение необоснованного посредничества.

Организатором публичного обсуждения станет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Граждане могут разместить свои жалобы, а также внести предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Прием сообщений будет осуществляться в период с 27 августа по 6 сентября текущего года.
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