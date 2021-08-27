МАРТ предлагает обсудить порядок проведения закупок за счет собственных средств

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым вносятся изменения в постановление от 15 марта 2012 года № 229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств". Такая информация опубликована на национальном правовом интернет-портале.
Проект направлен на совершенствование регулирования отношений в части закупок товаров (работ, услуг), развитие конкуренции и предотвращение необоснованного посредничества.
Организатором публичного обсуждения станет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Граждане могут разместить свои жалобы, а также внести предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Прием сообщений будет осуществляться в период с 27 августа по 6 сентября текущего года.