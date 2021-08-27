МАРТ предлагает обсудить порядок проведения закупок за счет собственных средств

Проект направлен на совершенствование регулирования отношений в части закупок товаров (работ, услуг), развитие конкуренции и предотвращение необоснованного посредничества.Организатором публичного обсуждения станет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.Граждане могут разместить свои жалобы, а также внести предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Прием сообщений будет осуществляться в период с 27 августа по 6 сентября текущего года.