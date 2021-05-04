МАРТ предлагает исключить из перечня одноразовой посуды, запрещенной к продаже и использованию в общепите, несколько позиций

В министерстве отмечают, что для определения конкретных видов одноразовой посуды из пластика, подлежащей к исключению из перечня, специалисты провели анализ номенклатуры и объемов упаковки из экоматериалов, производимых в стране, а также потребности общепита в такой посуде и покрытия ее имеющимися объемами белорусского производства. Изучены и проблемные вопросы, возникающие из-за перехода на экоупаковку. Так, в частности, сейчас в стране из натуральных и комбинированных материалов производятся только стаканы, упаковка для пиццы, палочки для размешивания, лотки для печенья и подобных кондитерских изделий, креманки для мороженого.Производственные мощности наших предприятий покрывают потребность сектора общепита в стаканах почти на 32 процента, в упаковке для пиццы – на 430 процентов, в палочках для размешивания – на 281 процент, в лотках – почти на 36 процентов. Вместе с тем нет данных о выпуске необходимого ассортимента контейнеров и лотков для упаковки кулинарной продукции, нет альтернативы для банок и бутылок и др.Еще один момент: экопосуда дороже одноразовой пластиковой в среднем в 2–4 раза., – обратили внимание в МАРТ.Таким образом, согласно проекту постановления в перечне запрещенных в общепите останутся одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, чашки, тарелки, коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.