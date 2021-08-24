МАРТ определил порядок установления регулируемых цен и тарифов

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Инструкцией определен порядок установления и применения цен, тарифов на товары, работы, услуги, регулируемых согласно указам Президента от 25 февраля 2011 года № 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" и от 24 апреля 2020 года № 143 "О поддержке экономики".Этот порядок не является способом регулирования цен и тарифов. Инструкция применяется, если иное не установлено нормативными правовыми актами государственных органов, выполняющих регулирование.Действие инструкции распространяется на юрлица и ИП, которые производят или реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги на территории Беларуси, и не касается тех, кто занимается этим по внешнеторговому договору. В частности, документом определены требования к формированию отпускных цен и тарифов, применению оптовых надбавок, установлению и применению розничных цен, округлению отпускных и розничных цен на товары и тарифов на работы и услуги, оформлению документов.Постановление вступает в силу после официального опубликования.