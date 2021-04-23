МАРТ не исключает возможности смягчения ценового регулирования

В стране рассматривается возможность смягчения ценового регулирования. Как сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун во время заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ, сейчас в Правительстве обсуждается возможная отмена постановления № 100 и переход к более либеральным мерам.
– Несколько дней назад состоялось заседание Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров, там рассматривался этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления. Будем искать более компромиссные механизмы.
Напомним, что в Правительстве приняли постановление от 23 февраля 2021 года № 100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. Так, с 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.
По словам Андрея Картуна, рост мировых цен на продовольствие приближается к 25 процентам в годовом выражении. В начале года в МАРТ прогнозировали менее существенный рост, потому что с 2014 года таких темпов роста цен не было. Кроме всего прочего, во время пандемии накладываются определенные ограничения в движении внешних транспортных потоков.
– Это очень сильно бьет по ценовой ситуации не только в нашей стране. Поэтому мы были вынуждены реагировать. Но для нас важно решить еще одну задачу – обеспечить наличие на полках социально значимых товаров, особенно импортируемых. Например, по подсолнечному маслу мы приняли решение разрешить рост цен в пределах 15 процентов, чтобы не остаться без этого товара. Сейчас у нас нет проблем с запасами по данной позиции.
Говоря о возможных рисках роста цен после отмены постановления, Андрей Картун отметил:
– Мы держим руку на пульсе. По нашим оценкам, существенного роста не должно быть. Мы будем пристально смотреть за торговлей, чтобы не было злоупотреблений. Будем либо работать в точечном режиме, либо будет переходный этап: поменяем жесткое регулирование на более либеральное, например по торговым надбавкам.
Также Андрей Картун обратил внимание на взаимодействие с антимонопольными органами стран СНГ в период пандемии. По его словам, основной акцент работы антимонопольных органов сместился в сторону ценового регулирования, недопущения необоснованного роста цен, а также обеспечения наличия на полках продовольствия и других критически важных товаров, особенно импортных.
– Мы рассматриваем эти вопросы с разных сторон: с одной – поддержать бизнес, а с другой – обеспечить защиту прав потребителей. В повестке мероприятия также и защита конкуренции, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Представители Узбекистана поделятся тем, как они благодаря новой цифровой системе борются со сговорами на торгах и тендерах. Еще одно направление – поведение на рынке субъектов, которые занимают доминирующее положение либо обладают исключительными правами. Некоторые мировые производители злоупотребляют своими патентными правами и либо в разы завышают цены на рынках наших стран, либо отказываются поставлять. В этой части представители России поделятся опытом принудительного патента.
Фото пресс-службы Исполнительного комитета СНГ
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МАРТ не исключает возможности смягчения ценового регулирования
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