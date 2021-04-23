МАРТ не исключает возможности смягчения ценового регулирования





Напомним, что в Правительстве приняли постановление от 23 февраля 2021 года № 100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. Так, с 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.По словам Андрея Картуна, рост мировых цен на продовольствие приближается к 25 процентам в годовом выражении. В начале года в МАРТ прогнозировали менее существенный рост, потому что с 2014 года таких темпов роста цен не было. Кроме всего прочего, во время пандемии накладываются определенные ограничения в движении внешних транспортных потоков.Говоря о возможных рисках роста цен после отмены постановления, Андрей Картун отметил:Также Андрей Картун обратил внимание на взаимодействие с антимонопольными органами стран СНГ в период пандемии. По его словам, основной акцент работы антимонопольных органов сместился в сторону ценового регулирования, недопущения необоснованного роста цен, а также обеспечения наличия на полках продовольствия и других критически важных товаров, особенно импортных.Фото пресс-службы Исполнительного комитета СНГ