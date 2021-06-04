Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в порядок формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 19 мая 2021 года № 33, сообщили в пресс-службе ведомства.
Постановлением предусматривается увеличение предельного уровня применяемых наценок общественного питания в учреждениях образования при организации питания без привлечения бюджетных средств.
Отмечается, что в целях обеспечения питанием по доступным ценам одновременно для обучающихся на дневной форме получения образования устанавливается гарантированный уровень предельных минимальных скидок на продукцию общепита.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.
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МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования
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