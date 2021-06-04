МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования

Постановлением предусматривается увеличение предельного уровня применяемых наценок общественного питания в учреждениях образования при организации питания без привлечения бюджетных средств.Отмечается, что в целях обеспечения питанием по доступным ценам одновременно для обучающихся на дневной форме получения образования устанавливается гарантированный уровень предельных минимальных скидок на продукцию общепита.Постановление вступит в силу после официального опубликования.