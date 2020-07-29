МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с президентом Венгерского конкурентного ведомства Балашем Риго. Во встрече также участвовали посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев и посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы межведомственного взаисодействий.Были согласованы окончательная редакция меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между МАРТ и Венгерским конкурентным ведомством, принято решение о его подписании на одном из запланированных международных мероприятий высокого уровня.Кроме того, стороны планируют подать заявку на проведение в 2022 году одного из мероприятий регионального офиса ОЭСР-ГВХ в Минске.