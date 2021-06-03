С 7 июня вносятся изменения в маршрут автобуса № 57 в связи с ограничением движения на участке ул. Я. Купалы от ул. М. Богдановича в направлении пр. Независимости – там запланированы строительные работы, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь".
Временно маршрут автобуса № 57 будет организован от пр. Дзержинского по ул. Немиге, Городской Вал, пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Первомайской, Пулихова с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке в обоих направлениях, кроме остановки «Пр. Независимости».
В обратном направлении автобус будет следовать по своему обычному маршруту, но отменят остановку «Оперный театр».
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Маршрут автобуса № 57 временно изменится с 7 июня
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