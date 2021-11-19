SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Marshall обновила линейку беспроводных наушников

Marshall обновила линейку беспроводных наушников

Британская компания Marshall показала обновленную линейку наушников, а также новые модели Motif A.N.C. и Minor III. Коллекция уже представлена на сайте бренда. 


Согласно описанию, модели наушников оснащены усовершенствованными динамиками, которые специально настроены для мощного баса, ровных средних и чистых высоких частот. Отмечается, что аксессуары работают пять часов подряд, а компактный портативный кейс позволит несколько раз полностью восполнить их заряд. 


Minor III защищены по стандарту IPX4, так что их можно брать с собой даже в дождливый день.

Модель Motif A.N.C. работает 4,5 часа от одного заряда с включенным режимом активного шумоподавления. Портативный кейс добавит еще 20 часов прослушивания. Настроить звук под себя можно с помощью эквалайзера в специальном приложении. Корпус наушников представлен с защитой по стандарту IPX5.



Фото: marshallheadphones.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы