Marshall обновила линейку беспроводных наушников

Фото:

marshallheadphones.com

Согласно описанию, модели наушников оснащены усовершенствованными динамиками, которые специально настроены для мощного баса, ровных средних и чистых высоких частот. Отмечается, что аксессуары работают пять часов подряд, а компактный портативный кейс позволит несколько раз полностью восполнить их заряд.Minor III защищены по стандарту IPX4, так что их можно брать с собой даже в дождливый день.Модель Motif A.N.C. работает 4,5 часа от одного заряда с включенным режимом активного шумоподавления. Портативный кейс добавит еще 20 часов прослушивания. Настроить звук под себя можно с помощью эквалайзера в специальном приложении. Корпус наушников представлен с защитой по стандарту IPX5.