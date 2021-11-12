Марков: сейчас Польша представляет из себя преступника в рамках ЕС

Такое мнение выразил председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков в эфире программы «Клуб редакторов» на «Беларусь 1».
- Здесь нужно четко понимать, что на самом деле Польша сейчас представляет из себя преступника в рамках ЕС. По сути, они сами себе присвоили право нарушать законы не только европейские – международные. Так или иначе они обязаны соблюдать эти законы. Они не могут в одностороннем порядке присваивать себе право ставить национальный закон над международным в отношении беженцев. Польские власти пытаются своему населению и своим лоббистам в Европейском союзе и США навязать мысль, что на границе не беженцы, а нелегальные мигранты. Здесь попытка подменить понятия. Люди, бегущие от войны, люди, которым на территории их исконного пребывания грозит опасность, - по определению беженцы. Мигранты - это те, кто едет за лучшей жизнью, но без опасения могут вернуться домой. И в этом ключевое отличие. А здесь получается, что польскому населению навязывается мысль, что это «какие-то» там мигранты и в отношении их можно применять любые меры. И посмотрите, что происходит? 14 сентября принимается закон на основании которого, даже пограничный наряд имеет право банально вышвыривать людей из страны. Это грубейшее нарушении конвенции по правам беженцев и Европейской хартии, - резюмировал Марат Марков.