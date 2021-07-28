Марков рассказал об интервью с Протасевичем и реакции на него "невероятной" аудитории

Ведущий программы «Марков. Ничего личного» отметил, что интервью только в трансляции на телеканале ОНТ посмотрели примерно 520 тысяч человек, 20–25% – в отложенном просмотре. Но основная доля приходится на интернет: только на страницах телеканала ОНТ в соцсетях выпуск смотрели 2,5 миллиона человек.
– Четырехчасовое интервью прошло быстро, но тяжело психологически. Для меня оно имело серьезное значение. Хотелось Протасевича не то чтобы раскрыть, а понять. Понять, что им движет. У меня сложилось впечатление о его глубокой недооцененности. Ощущение того, что его использовали, но не оценили. Он подтверждал, что делал основную работу, а сливки получали другие. Это сказалось на его настроении и внутренних ощущениях. То, что Роман сделал, крайне негативно повлияло на жизнь многих . На некоторых людей сейчас возбуждаются уголовные и административные дела – это во многом заслуга Протасевича и тех, с кем он работал, к сожалению. Но мы должны четко понимать, что он не один такой, – поделился мнением руководитель канала.
Журналист рассказал, была ли запланирована эмоциональная концовка беседы (в конце интервью Роман Протасевич заплакал. – Прим. ред.):
– У меня сохранился весь перечень вопросов, но они ушли в небытие, к сожалению, из-за реакции Романа. Возможно, мне самому удалось к ней подвести, но неосознанно, – пояснил он.
По словам телеведущего, это интервью стало лидером среди других в его проекте.
– После выхода интервью оппоненты, не скрывая, следовали правилу трех «не»: не смотреть, не делиться, не комментировать. Но при этом обсуждали по полной программе. «Беглых» в Польше больше всего пугала содержательная часть интервью, – отметил Марков.
Есть запрос зрителей на новые форматы на ТВ, аналитические жанры, авторскую журналистику – Марков