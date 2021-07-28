Марков рассказал об интервью с Протасевичем и реакции на него "невероятной" аудитории

Ведущий программы «Марков. Ничего личного» отметил, что интервью только в трансляции на телеканале ОНТ посмотрели примерно 520 тысяч человек, 20–25% – в отложенном просмотре. Но основная доля приходится на интернет: только на страницах телеканала ОНТ в соцсетях выпуск смотрели 2,5 миллиона человек.поделился мнением руководитель канала.Журналист рассказал, была ли запланирована эмоциональная концовка беседы (в конце интервью Роман Протасевич заплакал. – Прим. ред.):– пояснил он.По словам телеведущего, это интервью стало лидером среди других в его проекте.– отметил Марков.