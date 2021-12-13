Маркевич: уход Михаила Финберга является невосполнимой утратой для белорусской культуры

Анатолий Маркевич зачитал соболезнование от Главы государства., – говорится в соболезновании.Глава государства отметил, что своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры Михаил Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь., – подчеркнул Александр Лукашенко.Анатолий Маркевич сказал на церемонии прощания:По его словам, Михаил Финберг – пример огромного таланта, трудолюбия и беззаветного служения любимой белорусской земле., – заключил министр культуры.