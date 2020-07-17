Маркевич провел прямую линию в Пинске

Больше 20 человек поделились сегодня своими трудностями с помощником Президента – инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем во время его прямой телефонной линии в Пинске.

Пинчане с улицы Янки Мавра поинтересовались, когда вдоль проезжей части обустроят тротуары. Председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец пояснил, что проектно-сметная документация разработана, а сами работы начнутся в этом году, в крайнем случае в следующем.

Звонили жители разных районов Брестчины. Наиболее сложные вопросы Анатолий Маркевич предложил разобрать не по телефону, а при личной встрече:

– Прямые линии проводятся для того, чтобы человек обратился со своей проблемой и был уверен, что ему постараются помочь. Если мы не можем найти решение по телефону, значит, нужно встречаться, разбираться в документах, анализировать. При этом мы должны озвучить варианты решения каждой конкретной проблемы. Разумеется, если она лежит в рамках правового поля. Формы работы с людьми могут быть разными, главный критерий их оценки – эффективность.