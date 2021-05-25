Маркевич проведет 31 мая в Мяделе прямую линию и прием граждан

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В здании Мядельского районного исполнительного комитета по адресу пл. Ленина, 1 пройдет прямая линия с 10:00 до 11:00 по телефону 8 (017 97) 41-0-40, а с 11:00 до 13:00 состоится выездной прием граждан.Предварительно записаться на него необходимо по телефону 8 (01797) 41-0-09.