Прямая телефонная линия и выездной прием граждан министра культуры Анатолия Маркевича состоятся 31 мая в Мяделе. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры.
Фото: БЕЛТА
В здании Мядельского районного исполнительного комитета по адресу пл. Ленина, 1 пройдет прямая линия с 10:00 до 11:00 по телефону 8 (017 97) 41-0-40, а с 11:00 до 13:00 состоится выездной прием граждан.
Предварительно записаться на него необходимо по телефону 8 (01797) 41-0-09.
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Маркевич проведет 31 мая в Мяделе прямую линию и прием граждан
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