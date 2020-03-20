Маркевич: люди должны знать, в какой очередности будут ремонтироваться улицы, дома, дворовые территории

К помощнику Главы государства обратились 23 человека. В их числе — жительница Дрогичина Мария Корец, которая просит выделить бюджетные средства на строительство уличной канализационной сети. Евгения Петровна из деревни Цыбки стала жертвой недобросовестных предпринимателей — она купила некачественный мотоблок, но вернуть свои деньги не может. Многодетная мать Ольга Койко попросила предоставить льготный кредит на строительство дома. Ана прием к Анатолию Маркевичу пришел с предложением расшить автомобильную стоянку возле районной больницы:поделился своим видением ситуации:Анатолий Маркевич предложил такой вариант решения проблемы:Во время приема граждан помощником Президента не раз звучали вопросы, касающиеся ремонта улиц. Анатолий Маркевич отметил, что все и сразу отремонтировать невозможно, но у местных властей должна быть системность в этой работе: