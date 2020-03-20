Маркевич: люди должны знать, в какой очередности будут ремонтироваться улицы, дома, дворовые территории

Трудоустройство, улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов стали основными темами обращений жителей Дрогичинского района к помощнику Президента — инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу. В пятницу он провел в местном райисполкоме "прямую линию" и прием граждан, сообщает корреспондент sb.by.
К помощнику Главы государства обратились 23 человека. В их числе — жительница Дрогичина Мария Корец, которая просит выделить бюджетные средства на строительство уличной канализационной сети. Евгения Петровна из деревни Цыбки стала жертвой недобросовестных предпринимателей — она купила некачественный мотоблок, но вернуть свои деньги не может. Многодетная мать Ольга Койко попросила предоставить льготный кредит на строительство дома. А житель Дрогичина Николай Брич на прием к Анатолию Маркевичу пришел с предложением расшить автомобильную стоянку возле районной больницы:
— Приезжая в ЦРБ, каждый раз вижу одну и ту же картину: зеленая зона и тротуары заставлены автомобилями. Очевидно, нужно расширять парковку. Необязательно ее асфальтировать или строить какой-то паркинг — достаточно площадки, где люди могли бы оставлять машины. Подходящее место там есть.
Директор Дрогичинского ЖКХ Евгений Трифонов поделился своим видением ситуации:
— Стоянка возле больницы рассчитана на 65 автомобилей. Зачастую в первой половине дня все места действительно заняты. Но в трех минутах ходьбы есть еще одна стоянка — на 30 мест, которую мы сделали недавно, перед "Дожинками. Сегодня утром я там был и видел, что она практически пустая.
Анатолий Маркевич предложил такой вариант решения проблемы:
— Давайте в течение двух недель мы проведем мониторинг ситуации. Посмотрим, насколько заполняется стоянка. Если проблема действительно существует, ее нужно решать. В больницу приезжает много людей, и у них должна быть возможность оставить машину без нарушения ПДД и без создания неудобств окружающим.
Во время приема граждан помощником Президента не раз звучали вопросы, касающиеся ремонта улиц. Анатолий Маркевич отметил, что все и сразу отремонтировать невозможно, но у местных властей должна быть системность в этой работе:
— Райисполкомам нужно разработать перспективные планы по капремонту улиц, жилого фонда, дворовых территорий. Жители городов должны знать, в какой очередности мы будем приступать к работе на том или ином объекте. Такой план нужно разработать и проинформировать людей о его содержании.