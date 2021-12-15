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  2. Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел

Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел

Об этом заявил сегодня журналистам министр культуры Анатолий Маркевич перед премьерным показом интерактивной сказки "Волшебное слово". Это первое мероприятие благотворительной акции "Наши дети", проводимое в этом году Министерством культуры, сообщает БЕЛТА.


– У истоков очень хорошей традиции был Глава нашего государства. Под эгидой Президента акция проходит и сегодня. В канун Нового года, Рождества каждый ребенок, конечно же, ожидает чуда, и нам, взрослым, необходимо сделать все, чтобы маленькие граждане Беларуси почувствовали праздник, – сказал Анатолий Маркевич. – К акции подключаются местные и республиканские органы власти, руководители предприятий, организаций, учреждений, деятели культуры и искусства. Сегодня мы пригласили ребят из всех регионов нашей страны и Минска на представление, которое пройдет в Молодежном театре эстрады.

Сказку увидят ребята из многодетных, малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад городского, республиканского, международного уровней.

– Мы постарались сделать так, чтобы каждый участник получил незабываемые эмоции. Важно, чтобы на лицах ребят всегда сияла улыбка, а глаза искрились радостью, – сказал министр культуры. – В этом представлении, как и в реальной жизни, всегда побеждает доброе слово.

В конце сказки ребята получат сладкие сувениры от Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит по всей республике по 14 января.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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