Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел

, – сказал Анатолий Маркевич. –Сказку увидят ребята из многодетных, малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад городского, республиканского, международного уровней.– сказал министр культуры. –В конце сказки ребята получат сладкие сувениры от Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит по всей республике по 14 января.