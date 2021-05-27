Министр культуры Анатолий Маркевич проведет 31 мая в Столбцах прямую телефонную линию и выездной прием граждан, информирует БЕЛТА.
По информации Минкультуры, в здании Столбцовского районного исполнительного комитета по адресу ул. Ленинская, 45 состоится прямая телефонная линия с 10:00 до 11:00. Задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (017 17) 51-5-29. Затем с 11:00 состоится выездной прием граждан. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (017 17) 77-5-20.
Фото: БЕЛТА
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Маркевич 31 мая проведет прямую линию и прием граждан в Столбцах
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