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  2. Маркевич 18 декабря проведет прямую телефонную линию

Маркевич 18 декабря проведет прямую телефонную линию

Прямая телефонная линия с министром культуры Анатолием Маркевичем пройдет 18 декабря, пишет БЕЛТА.


Вопросы от граждан будут приниматься с 9:00 до 12:00 по номеру +375 (17) 203-75-74.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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