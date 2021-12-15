Главная Маркевич 18 декабря проведет прямую телефонную линию Опубликовано: 15.12.2021 15:40:00 550 Маркевич 18 декабря проведет прямую телефонную линию Прямая телефонная линия с министром культуры Анатолием Маркевичем пройдет 18 декабря, пишет БЕЛТА. Вопросы от граждан будут приниматься с 9:00 до 12:00 по номеру +375 (17) 203-75-74. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Маркевич Министерство культуры Подготовил(а): Виктория ОРЕШКО Написать автору Фото: Алексей СТОЛЯРОВ Версия для печати Новости и статьи