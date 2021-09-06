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  2. Марию Колесникову приговорили к 11 годам, Максима Знака – к 10 годам колонии

Марию Колесникову приговорили к 11 годам, Максима Знака – к 10 годам колонии

В Минске оглашен приговор Марии Колесниковой и адвокату Максиму Знаку.


Оба признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также призывах к захвату власти и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Колесникова приговорена к 11 годам колонии, режим общий. Знак – к 10 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Оба остаются под стражей.

 Минский областной суд рассматривал дело в выездном заседании в суде Минского района. Судебное разбирательство проходило закрытом режиме в интересах обеспечения государственных секретов и другой охраняемой законом тайны.


Будет дополнено.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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