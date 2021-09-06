Марию Колесникову приговорили к 11 годам, Максима Знака – к 10 годам колонии

Оба признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также призывах к захвату власти и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.Колесникова приговорена к 11 годам колонии, режим общий. Знак – к 10 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Оба остаются под стражей.Минский областной суд рассматривал дело в выездном заседании в суде Минского района. Судебное разбирательство проходило закрытом режиме в интересах обеспечения государственных секретов и другой охраняемой законом тайны.