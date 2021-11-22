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  2. Захарова: то, что происходит на белорусско-польской границе - пример классической информационной войны

Захарова: то, что происходит на белорусско-польской границе - пример классической информационной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", затронула тему освещения событий на белорусско-польской границе. 


Она подчеркнула, что происходящее на польско-белорусской границе является примером классической информационной войны, поскольку до широкой аудитории не доносится в полном объеме статистика по миграционным потокам в ЕС. 

Мария Захарова напомнила, что, по словам западных СМИ, три тысячи иракцев стали якобы глобальной угрозой для существования ЕС:

- Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира. За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тысяч мигрантов. Разница очевидно в чем? В том, что они там нелегально. На территорию Италии они попадают нелегально, на территорию Беларуси, как я понимаю, они попадают легальным путем. Так кто кому угрозу создает и почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно.


Представитель МИД РФ считает, что союзные СМИ в том числе могли бы вещать и на иностранных языках, чтобы пробивать информационные бреши, которые образовываются во время информационных войн.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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