Захарова: то, что происходит на белорусско-польской границе - пример классической информационной войны

Она подчеркнула, что происходящее на польско-белорусской границе является примером классической информационной войны, поскольку до широкой аудитории не доносится в полном объеме статистика по миграционным потокам в ЕС.Мария Захарова напомнила, что, по словам западных СМИ, три тысячи иракцев стали якобы глобальной угрозой для существования ЕС:Представитель МИД РФ считает, что союзные СМИ в том числе могли бы вещать и на иностранных языках, чтобы пробивать информационные бреши, которые образовываются во время информационных войн.