Захарова: то, что происходит на белорусско-польской границе - пример классической информационной войны

Она подчеркнула, что происходящее на польско-белорусской границе является примером классической информационной войны, поскольку до широкой аудитории не доносится в полном объеме статистика по миграционным потокам в ЕС.
Мария Захарова напомнила, что, по словам западных СМИ, три тысячи иракцев стали якобы глобальной угрозой для существования ЕС:
- Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира. За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тысяч мигрантов. Разница очевидно в чем? В том, что они там нелегально. На территорию Италии они попадают нелегально, на территорию Беларуси, как я понимаю, они попадают легальным путем. Так кто кому угрозу создает и почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно.
Представитель МИД РФ считает, что союзные СМИ в том числе могли бы вещать и на иностранных языках, чтобы пробивать информационные бреши, которые образовываются во время информационных войн.