Мария Захарова рассказала, кто виноват в ситуации с беженцами на границе Беларуси и ЕС

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, общаясь с журналистами на полях российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", рассказала о том, кто виноват в ситуации, которая сейчас разворачивается на белорусско-польской границе. Захарова напомнила, что многих людей в странах ЕС шокировала информация о том, что Минск предлагал Западу переговоры на эту тему еще в апреле.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не так давно напомнил, что Беларусь много раз с апреля этого года предлагала ЕС сесть за стол переговоров и начать обсуждать вопросы миграции. Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры.
– Несмотря на это, западные СМИ переворачивают с ног на голову картинку. Наверное, если бы эта информация утаивалась, если бы Минск не пытался информировать западных партнеров… Но когда белорусские власти на протяжении более чем полугода призывают европейское общество начать переговоры, чтобы предотвратить негативные последствия, когда они готовы делиться информацией, данными, когда они ждут реакции на свое предложение от западных партеров, а те их не просто игнорируют, а отказываются входить в хоть какое-то взаимодействие. В этой ситуации очевиден ответ, кто виноват, – отметила официальный представитель МИД РФ.
По мнению Захаровой, эти факты полностью перечеркивают ту версию, которую подают в западных мейнстримовых СМИ о некоторой ответственности не Евросоюза в случившемся, в том числе упоминается и Москва:
– Наверное, это в том числе и потому, что мы помним, как все начиналось. Потому что на каждом этапе нападения на суверенные страны мы предупреждали, чем это закончится. Слова миграционный кризис в привязке с антииракской, антиливийской, арабской весны, поддержки в Сирии, так называемых умеренных террористов мы называли регулярно. Это взаимоувязанные процессы. Нас слышать не хотели. Нам все время говорили, что это русская пропаганда. Сейчас только совсем уже не желающий правды, отворачивающийся от фактов человек может продолжать слушать то, что ему рассказывают со страниц западных СМИ о якобы намеренно создаваемых двумя странами кризисе.
Официальный представитель МИД РФ напомнила официальные данные миграционных властей ЕС, согласно которым на территории ЕС уже находятся сотни тысяч мигрантов.
– Как же быть с бюджетами стран ЕС, которые уже смотрят и уже учитывают в перспективе количество заявок, которые они будут получать (- от потенциальных мигрантов, - прим.ред). Это же все факты. Как же быть со всеми конференциями, которые постоянно проводят страны ЕС для разрешения миграционного кризиса? Этого ничего не было? Это не существует? Только 3 тысяч иракцев на белорусско-польской границе?
Захарова уверена, что нужно просвещать европейских экспертов, журналистов о том, творят на протяжении многих лет их правительства:
- Да, наверное это неудобная и неприятная для них информация. Но факты – вещь упрямая. Пусть они черпают свое вдохновение в фактах, а не в фейках.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС