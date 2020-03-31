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Мариинский театр покажет в соцсетях свои лучшие спектакли

Мариинский театр в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с распространением коронавируса покажет в социальных сетях свои лучшие спектакли.


"Марафон искусства", организованный петербургским театром совместно с соцсетями ВКонтакте и Одноклассники, продлится до 7 апреля, сообщает официальный сайт театра.

Смотреть спектакли Мариинки можно на онлайн-платформе театра mariinsky.tv, а также на vk.com/mariinskytheatre и ok.ru/mariinsky. Начало трансляций в 19.00 по минскому времени.

Сегодня запланирован показ одной из визитных карточек Мариинского театра, легендарного балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра (запись 2016 года, дирижер Валерий Гергиев).

1 апреля будет показана опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» в постановке Янниса Коккоса (также запись 2016-го, за дирижерским пультом Валерий Гергиев).

Мариинский театр в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса закрыт для зрителей до 10 апреля.

Фото: mariinsky.ru

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