Американский бренд Marc Jacobs подготовил для нас новую летнюю коллекцию. Какая она – рассказываем и показываем в нашем материале.
Коллекция в необычной и немного приглушенной радужной палитре получила название Color.
В линейке представлены трендовые вязаные кроп-топы, футболки, лонгсливы в двух вариациях (однотонные и в бретонскую полоску), мини-платья, спортивные брюки и шорты.
В дополнение к коллекции – кепки с вышивкой, поясные сумки, шоперы с принтом, а также шлепанцы.
Фото: marcjacobs.com
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Marc Jacobs представил новую коллекцию для летнего отдыха
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