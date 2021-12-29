Марат Башаров рассказал, какую роль никогда бы не сыграл

В эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» российский актер Марат Башаров рассказал, какая актерская роль для него сложная.
Кадр из видео
– У меня уже есть одно табу. Я больше никогда не буду играть женщину. У меня был опыт в фильме «Думай как женщина». Мы снимали его полгода и именно столько я был в образе женщины. Я понял, насколько дамам тяжелее жить, чем мужчинам. Я не понимаю, как они носят юбки зимой, а колготки вообще опасная вещь, чуть что – сразу стрелка. А как женщины ходят на каблуках? Это ведь очень сложно, устают ноги, а зимой на каблуках вообще опасно, – отметил актер.