SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Марат Башаров рассказал, какую роль никогда бы не сыграл

Марат Башаров рассказал, какую роль никогда бы не сыграл

В эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» российский актер Марат Башаров рассказал, какая актерская роль для него сложная. 

Кадр из видео

– У меня уже есть одно табу. Я больше никогда не буду играть женщину. У меня был опыт в фильме «Думай как женщина». Мы снимали его полгода и именно столько я был в образе женщины. Я понял, насколько дамам тяжелее жить, чем мужчинам. Я не понимаю, как они носят юбки зимой, а колготки вообще опасная вещь, чуть что – сразу стрелка. А как женщины ходят на каблуках? Это ведь очень сложно, устают ноги, а зимой на каблуках вообще опасно, – отметил актер.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы