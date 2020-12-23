Марафон теплоты и заботы в канун новогодних и рождественских праздников

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» имеет большое значение как для детей, так и для взрослых. В череде повседневных дел и забот мы словно возвращаемся в то время, когда сами были маленькими и с нетерпением ждали чудес.Коллектив Академии МВД с удовольствием окунулся в приятные хлопоты: выбор и покупка подарков, их оформление, приятные поездки в гости к воспитанникам учреждений образования, общение с детворой, шутки, хороводы и обязательно – загадать желание Деду Морозу. Все как в детстве!Новогодние и рождественские праздники будто специально придуманы для того, чтобы мы задумались о самом важном в жизни – семье, детях, родителях, близких и друзьях. Обо всем хорошем, что наполняет нашу жизнь смыслом и теплотой.Представители нашего вуза частые гости в Специализированном лицее МВД, а сегодня нас ждали с особым нетерпением.В своем поздравлении с Новым годом и Рождеством первый заместитель начальника Академии МВД полковник милиции Алексей Башан пожелал, чтобы у ребят отлично складывались учеба и отношения в коллективе, а времени хватало на все: любимые книги, спорт и увлечения. Пусть все мечты сбудутся!Дед Мороз и Снегурочка помогли гостю вручить лицеистам новогодние подарки. В свою очередь воспитанники лицея, а сегодня на мероприятии присутствовали дети-сироты, тепло поблагодарили за внимание и новогодние гостинцы, поделились мечтами и планами, рассказали о желании поступить в ведомственный вуз, а затем, демонстрируя строевую выправку, отправились на учебные занятия.В нынешнем году Академия МВД традиционно проводит акцию «Наши дети» не только в спецлицее, но и в столичных детских домах. К примеру, представители следственно-экспертного факультета буквально завтра отвезут подарки для ребятишек из детского дома № 5, а уголовно-исполнительный факультет уже передал подшефному детскому дому № 3 новогодние сладости и сувениры. Для этого будущие офицеры организовали на факультетах благотворительный сбор денежных средств. Ведь очень важно, чтобы каждый ребенок поверил в рождественское чудо.В рамках благотворительного проекта сотрудники и курсанты академии посетят и Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Подарки и новогоднее настроение ждут и там.Анжелика Выджак-ТаргоняФото автора