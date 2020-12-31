Председатель областной организации Алексей Юсиков вручил сладкие подарки сиротам, обучающимся в Витебском государственном индустриально-технологическом колледже.
– Ежегодно наш отраслевой обком профсоюза не забывает про наших ребят. В этом учебном году в колледже обучается 41 учащийся сиротской категории и семь из них уже имеют собственных детей. Подарки в канун праздника ждут все без исключения, и наши учащиеся благодарны профсоюзу за внимание и созданное праздничное настроение, – сказала заместитель директора по воспитательной работе колледжа Татьяна Бродская.
Фото Витебского государственного индустриально-технологического колледжа
Опубликовано:
318
Марафон новогодней акции «Наши дети» продолжила Витебская областная организация Белорусского профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: