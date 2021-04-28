Марафон добрых дел ко Дню Победы: курсанты Академии МВД посетили Республиканский интернат ветеранов войны и труда

В милицейском вузе на постоянной основе организовывают подобные акции, заботятся и уделяют внимание тем, кто защищал нашу родину в непростое время. 27 апреля личный состав и курсанты Академии МВД помогли навести порядок на территории ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» и поздравили его жильцов с приближающимся праздником.
Офицерский состав Академии МВД откликнулся на просьбу руководства интерната помочь с наведением порядка и благоустройством прилегающей территории в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Также было предложено навестить ветеранов и поблагодарить их за мужество, военные подвиги и вклад в послевоенное восстановление страны.
Курсанты и офицеры уголовно-исполнительного факультета Академии МВД отправились в агрогородок Ждановичи.
Заместитель директора государственного учреждения «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» Сергей Камлюк поблагодарил гостей за помощь. Он отметил, что теперь жильцы интерната смогут наслаждаться природой и гулять по чистому парку и лесу.
Но гости приехали не с пустыми руками – каждому постояльцу привезли полезные и вкусные подарки. Ветеранам адресовали самые искренние поздравления и поблагодарили за их подвиги.
Заместитель начальника Академии МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Юрий Чирвинский отметил, что курсанты с интересом принимают участие в таких акциях. Ребята стремятся выразить уважение тем, кто прошел Великую Отечественную войну, быть полезными старшему поколению и своей стране.
– Такие добрые акции в нашей академии уже стали традицией. Часто инициатива исходит от самих курсантов. Например, в период новогодних праздников у нас было очень много желающих стать частью акции "Наши дети". Представители вуза посетили несколько столичных детских домов, а также подшефные учреждения Академии МВД. С 29 апреля наши ребята совместно с БРСМ будут посещать ветеранов –бывших сотрудников органов внутренних дел по месту жительства. Курсанты 1–2-х курсов скоро отправятся на экскурсию в Брестскую крепость. А 7 мая будущие офицеры побывают на праздничном митинге-реквиеме, который пройдет в Могилеве с участием руководства Министерства внутренних дел, – рассказала sb.by официальный представитель Академии МВД Анжелика Выджак-Таргоня.
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Марафон добрых дел ко Дню Победы: курсанты Академии МВД посетили Республиканский интернат ветеранов войны и труда
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