Марафон добрых дел ко Дню Победы: курсанты Академии МВД посетили Республиканский интернат ветеранов войны и труда

Офицерский состав Академии МВД откликнулся на просьбу руководства интерната помочь с наведением порядка и благоустройством прилегающей территории в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Также было предложено навестить ветеранов и поблагодарить их за мужество, военные подвиги и вклад в послевоенное восстановление страны.Курсанты и офицеры уголовно-исполнительного факультета Академии МВД отправились в агрогородок Ждановичи.Заместитель директора государственного учреждения «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» Сергей Камлюк поблагодарил гостей за помощь. Он отметил, что теперь жильцы интерната смогут наслаждаться природой и гулять по чистому парку и лесу.Но гости приехали не с пустыми руками – каждому постояльцу привезли полезные и вкусные подарки. Ветеранам адресовали самые искренние поздравления и поблагодарили за их подвиги.Заместитель начальника Академии МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Юрий Чирвинскийотметил, что курсанты с интересом принимают участие в таких акциях. Ребята стремятся выразить уважение тем, кто прошел Великую Отечественную войну, быть полезными старшему поколению и своей стране.– рассказала sb.by