Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона будет похоронен в четверг за пределами Буэнос-Айреса, информирует AFP.
ТАСС сообщает, что тысячи человек пришли к президентскому дворцу в столице Аргентины, чтобы проститься с Марадоной.
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Марадону похоронят в четверг за пределами Буэнос-Айреса
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Фото: РЕЙТЕР