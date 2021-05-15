Узелки и шишки на пальцах могут указывать на серьезные заболевания суставов. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Первыми признаками артрита и артроза являются узелки и шишки, образующиеся на пальцах рук.
– Появление на суставах пальцев мелких выпячиваний и плотных узелков говорит о том, что человек длительно живет без правильного лечения, – объяснил Дмитрий Шубин.
Мануальный терапевт обратил внимание, что новообразования, возникшие из-за отсутствия лечения заболеваний, со временем не пройдут. Однако лечение основной проблемы все же требуется.
– Лечение проблемы должно быть системным, правильным и современным. Важно, что боль убрать можно, а разрастания в виде узелков – нет, – заключил Дмитрий Шубин.
Фото: pixabay.com
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Мануальный терапевт объяснил, о каких заболеваниях говорит состояние рук
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