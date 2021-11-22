Манойло: польская сторона участвует в провокации против Беларуси и России

Так считает российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло. О ситуации на белорусско-польской границе эксперт высказался в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Польская сторона участвует в провокации против Беларуси и России. Поскольку такая провокация – это деятельность из разряда тайных операций, то, конечно, они соблюдают меры конспирации и стараются лишний раз не подпускать представителей СМИ, чтобы они не взяли у кого-либо интервью, которое не было согласовано заранее. Я уверен, им есть что скрывать. Поэтому они держат информационный кокон. А Беларусь полностью открыта – ей скрывать нечего. Все происходящее можно открыто снимать с белорусской стороны.
Важно понимать, что информационная открытость – это позиция той стороны, которая полностью уверена в своей правоте, – подчеркнул он.
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