Мандариновая традиция: почему китайцы дарят эти фрукты, приходя в гости?

, - пояснила Анна.Стихия наступающего года Тигра – дерево. Хлопушки, фейерверки – все это также пришло к нам с востока, и сейчас традиция сохраняется: шум должен сохранить спокойствие домочадцев. Гости дарят деньги в красных конвертах. В новогоднюю ночь не принято спать: этим проявляется уважение в наступающему году. Из обязательных атрибутов украшений дома в это время -- парочка красных рыб, символ богатства и удачи. Иероглиф для их обозначения созвучен этим понятиям. Среди принятых пожеланий в этот праздник у восточного народа: сто тысяч благословений, попутного ветра, а также богатства и процветания!рассказала Анна. –