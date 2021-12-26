Мандариновая традиция: почему китайцы дарят эти фрукты, приходя в гости?

По китайскому календарю в 2022-ом новый год наступит только первого февраля. О некоторых традициях подготовки к празднику у жителей Поднебесной рассказала сотрудница Центра культуры Китая в Минске Анна Найден.
- У китайцев принято приносить, приходя в гости, парные предметы, а именно – два мандарина, - пояснила Анна. - Это символ богатства и пожелание благоденствия. Когда гости уходят, то их также наделяют парочкой оранжевых фруктов.
Что ж, мандарины – это и у нас атрибут праздника и хорошего настроения.
Стихия наступающего года Тигра – дерево. Хлопушки, фейерверки – все это также пришло к нам с востока, и сейчас традиция сохраняется: шум должен сохранить спокойствие домочадцев. Гости дарят деньги в красных конвертах. В новогоднюю ночь не принято спать: этим проявляется уважение в наступающему году. Из обязательных атрибутов украшений дома в это время -- парочка красных рыб, символ богатства и удачи. Иероглиф для их обозначения созвучен этим понятиям. Среди принятых пожеланий в этот праздник у восточного народа: сто тысяч благословений, попутного ветра, а также богатства и процветания!
- Перед новым годом принято проводить генеральную уборку, чтобы избавиться от всего плохого и освободить место для хорошего, - рассказала Анна. – А вот в первые дни праздника нельзя убираться и даже мыть голову!