«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в последнем домашнем матче сезона

«Фулхэм» досрочно лишился шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге, а «Манчестер Юнайтед» борется за серебро, исходя их чего мотивация «Красных дьяволов» была куда выше. Да и их превосходство в классе сомнений не вызывает. Однако манчестерцы, несмотря на ощутимое преимущество, которым владели, были вынуждены довольствоваться лишь ничьей.На 15-й минуте Эдинсон Кавани сверхдальним ударом вывел их вперед.Но развить или хотя бы удержать этот счет хозяева поля не сумели. На 76-й минуте Джо Брайан, здорово сыграв головой, восстановил равновесие. И больше забитых мячей не было.Еще один сегодняшний матч 37-го тура, закончившийся к настоящему времени, принес такой результат: «Саутгемптон» – «Лидс» – 0:2. Сейчас играется поединок «Брайтон» – «Манчестер Сити». А в 22:15 по нашему времени отношения начнут выяснять «Челси» и «Лестер».«Манчестер Сити», имеющий 83 очка, досрочно обеспечил себе чемпионство. А вот за остальные путевки в еврокубки идет ожесточенная борьба. Вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в группе лидеров последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (71 балл), «Лестер» (66), «Челси» (64), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм» (59), «Вест Хэм» (59), «Лидс» (56), «Эвертон» (56) и «Арсенал» (55).В списке бомбардиров лидируют Харри Кейн («Тоттенхэм») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»), которые забили по 22 мяча.