«Манчестер Юнайтед» обыграл ЛАСК и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Накануне в Европе прошел ряд ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.





Английский «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле австрийский ЛАСК. Матчи в Англии по-прежнему проходят при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.









После разгромной гостевой победы в первом матче со счетом 5:0 мало кто сомневался в перспективах манкунианцев.

Однако матч получился непростым. В первом тайме хозяевам так и не удалось взломать ворота соперника. Команды лишь «обменялись» желтыми карточками, которые заработали Петер Михорль и Скотт Мактомини.





Открыть счет в матче удалось на 55-й минуте игры. Причем сделали это гости. Отличился защитник Филипп Визингер ударом из-за пределов штрафной площади.













Хозяева бросились отыгрываться и сумели сделать это уже спустя две минуты. Ответный гол на счету полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который, получив передачу от Хуана Маты, ворвался в штрафную и поразил ворота Александера Шлагера.





На 88-й минуте после комбинации, в которой снова поучаствовал Мата, нападающий Антони Марсьяль вывел хозяев вперед.





Марсьяль, забив 23-й мяч, стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Столько же он забил за два предыдущих сезона вместе взятых.



2:1 – победа «Манчестер Юнайтед», который идет в четвертьфинал Лиги Европы. 10 августа манкунианцы сыграют в 1/4 финала против «Копенгагена».