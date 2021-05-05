«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов по количеству побед в одном розыгрыше Лиги чемпионов

Героем ответного поединка с ПСЖ стал Рияд Махрез, оформивший голевой дубль

В нынешнем турнире «горожане» сыграли вничью с «Порту» на групповой стадии (0:0), а все остальные 11 встреч выиграли, причем большинство – с сухим счетом. Подопечные Хосепа Гваридиолы взяли верх над «Порту» (3:1), «Марселем» (3:0, 3:0), «Олимпиакосом» (3:0, 1:0), менхенгладбахской «Боруссией» (2:0, 2:0), дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1) и ПСЖ (2:1, 2:0).Нельзя не отметить и то, что «Манчестер Сити» впервые в истории пробился в финал главного футбольного еврокубка, став 42-й вообще и девятой английской командой, которой это удалось.Соперник «МС» по финалу, который состоится 29 мая в Стамбуле, определится сегодня поздно вечером в поединке «Челси» и «Реала». Первый полуфинальный поединок между этими командами завершился вничью – 1:1.