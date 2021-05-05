Сломив сопротивление ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:0, «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в турнире до 12 игр (11 побед, одна ничья) и установил рекорд для английских команд по количеству побед в одном розыгрыше ЛЧ.
Героем ответного поединка с ПСЖ стал Рияд Махрез, оформивший голевой дубль
В нынешнем турнире «горожане» сыграли вничью с «Порту» на групповой стадии (0:0), а все остальные 11 встреч выиграли, причем большинство – с сухим счетом. Подопечные Хосепа Гваридиолы взяли верх над «Порту» (3:1), «Марселем» (3:0, 3:0), «Олимпиакосом» (3:0, 1:0), менхенгладбахской «Боруссией» (2:0, 2:0), дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1) и ПСЖ (2:1, 2:0).
Нельзя не отметить и то, что «Манчестер Сити» впервые в истории пробился в финал главного футбольного еврокубка, став 42-й вообще и девятой английской командой, которой это удалось.
Соперник «МС» по финалу, который состоится 29 мая в Стамбуле, определится сегодня поздно вечером в поединке «Челси» и «Реала». Первый полуфинальный поединок между этими командами завершился вничью – 1:1.
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«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов по количеству побед в одном розыгрыше Лиги чемпионов
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