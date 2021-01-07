«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка английской футбольной лиги

У целого ряда футболистов «МС» выявлен коронавирус нового типа, что, разумеется, сделало невозможным их участие в отчетном поединке. Однако это не помешало подопечным Хосепа Гвардиолы добиться красивой победы.На 50-й минуте отличился Джон Стоунз, поразивший ворота «МЮ» с близкого расстояния. А на 83-й неотразимый удар в угол ворот из-за пределов штрафной площади нанес Фернандиньо.Все попытки хозяев поля восстановить паритет успехом не увенчались. Более того, «Манчестер Сити» был близок к тому, чтобы и вовсе оформить разгром. Но упустил несколько голевых моментов.Стоит отметить, что «МС» проиграл всего два матча из 24 в Кубке английской футбольной лиги под руководством Хосепа Гвардиолы. И вообще этот турнир является для «горожан» одним из наиболее любимых. Они выигрывали его семь раз, причем в том числе являются победителями трех последних розыгрышей. Для повторения рекорда «Ливерпуля», который побеждал в турнире восемь раз, команде из Манчестера осталось завоевать один титул. Это может произойти уже 25 апреля, когда на лондонском стадионе «Уэмбли» «Манчестер Сити» встретится в финале с «Тоттенхэмом». «Шпоры» на стадии 1/2 финала взяли верх над «Брентфордом» – 2:0.