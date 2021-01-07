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  2. «Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка английской футбольной лиги

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка английской футбольной лиги

На стадионе «Олд Траффорд» завершился второй полуфинал Кубка английской футбольной лиги. «Манчестер Юнайтед» уступил в дерби «Манчестер Сити» – 0:2 и завершил борьбу за трофей. 




У целого ряда футболистов «МС» выявлен коронавирус нового типа, что, разумеется, сделало невозможным их участие в отчетном поединке. Однако это не помешало подопечным Хосепа Гвардиолы добиться красивой победы. 

На 50-й минуте отличился Джон Стоунз, поразивший ворота «МЮ» с близкого расстояния. А на 83-й неотразимый удар в угол ворот из-за пределов штрафной площади нанес Фернандиньо.




Все попытки хозяев поля восстановить паритет успехом не увенчались. Более того, «Манчестер Сити» был близок к тому, чтобы и вовсе оформить разгром. Но упустил несколько голевых моментов.

Стоит отметить, что «МС» проиграл всего два матча из 24 в Кубке английской футбольной лиги под руководством Хосепа Гвардиолы. И вообще этот турнир является для «горожан» одним из наиболее любимых. Они выигрывали его семь раз, причем в том числе являются победителями трех последних розыгрышей. Для повторения рекорда «Ливерпуля», который побеждал в турнире восемь раз, команде из Манчестера осталось завоевать один титул. Это может произойти уже 25 апреля, когда на лондонском стадионе «Уэмбли» «Манчестер Сити» встретится в финале с «Тоттенхэмом». «Шпоры» на стадии 1/2 финала взяли верх над «Брентфордом» – 2:0.
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