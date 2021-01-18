«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги

«Горожане» имели тотальное преимущество, ощутимо превзошли соперника буквально по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 73 на 27, удары – 13:2, в створ ворот – 6:0, угловые – 11:1) и добились полностью закономерной виктории.Голевой дубль оформил Джон Стоунз (26-я, 68-я минуты), а еще по разу отличились Илкай Гюндоган (56) и Рахим Стерлинг (88).После этого успеха беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в Премьер-лиге увеличилась до девяти встреч (семь побед, две ничьи), и теперь он отстает от «МЮ» всего на два балла, имея по сравнению с ним матч в запасе. То есть по потерянным очкам подопечные Хосепа Гвардиолы уже вышли на первое место. Однако работы впереди у них очень много, так как плотность в верхней части таблицы зашкаливает.Полностью лидирующая группа сейчас выглядит так: 1. «Манчестер Юнайтед» – 37 очков (18 матчей), 2. «Манчестер Сити» – 35 (17), 3. «Лестер» – 35 (18), 4. «Ливерпуль» – 34 (18), 5. «Тоттенхэм» – 33 (18), 6. «Эвертон» – 32 (17), 7. «Челси» – 29 (18), 8. «Саутгемптон» – 29 (18), 9. «Вест Хэм» – 29 (18), 10. «Астон Вилла» – 26 (15).Остальные матчи 19-го тура, которые были сыграны 16–17 января, закончились так: «Вулверхэмптон» – «Вест Бромвич» – 2:3, «Лидс» – «Брайтон» – 0:1, «Вест Хэм» – «Бернли» – 1:0, «Фулхэм» – «Челси» – 0:1, «Лестер» – «Саутгемптон» – 2:0, «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:3, «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0. На сегодня запланирован поединок между «Арсеналом» и «Ньюкаслом».