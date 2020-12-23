«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в 1/4 финала Кубка английской лиги

Лондонцы ровным шагом прошли групповой этап Лиги Европы – 2020/2021, по итогам которого стали единственной командой, победившей во всех шести матчах. Но на остальных фронтах у подопечных Микеля Артеты совершенно не клеится. Они не могут выиграть вот уже на протяжении семи встреч (две ничьи, пять поражений) в премьер-лиге. А накануне сильно разочаровали своих болельщиков и в игре Кубка английской футбольной лиги.На мяч форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, отличившегося на 3-й минуте, «канониры» еще смогли ответить взятием ворот за авторством Александра Ляказетта (31). Однако во второй половине игры Рияд Марез (54), Филип Фоден (59) и Эмерик Лапорт (73) еще по разу торпедировали ворота «Арсенала», благодаря чему «Манчестер Сити» оформил красивую разгромную победу.В еще одном четвертьфинальном матче, сыгранном вчера вечером, «Брентфорд» весьма неожиданно сломил сопротивление «Ньюкасла» – 1:0. На сегодня запланированы еще две встречи стадии «Сток Сити» – «Тоттенхэм» и «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».В прошлом сезоне Кубок английской футбольной лиги выиграл «Манчестер Сити», который в финальном поединке взял верх над «Астон Виллой» – 2:1.